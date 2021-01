Faenza. Rekico-Andrea Costa: derby che promette agonismo e spettacolo

Sarà davvero alta la posta in palio che si contenderanno Rekico e Andrea Costa Imola nel derby in programma domani alle 18 al PalaCattani. Una sfida di alta classifica che promette scintille, con i faentini che cercheranno di allungare la striscia di vittorie consecutive arrivata a sei e gli imolesi che vorranno rialzare la testa dopo due ko consecutivi. Gli stimoli non mancheranno soprattutto ai Raggisolaris che proprio contro Imola hanno perso l’unica partita in campionato.

Rekico – Andrea Costa Imola sarà in diretta streaming su LNP Pass. Per vederla si può sottoscrivere l’abbonamento annuale o acquistare il singolo incontro.

L’AVVERSARIO. Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per l’Andrea Costa che ha perso tre delle quattro gare giocate. Soltanto il ko ad Oleggio del 6 gennaio ha visto una Imola sottotono, mentre quella a Rimini e in casa con Omegna (entrambe al supplementare) sono state figlie di diversi fattori, come ad esempio gli infortuni che da qualche settimana non stanno dando tregua a coach Paolo Moretti.

Contro Omegna non hanno giocato l’ala Giacomo Sgorbati (assente anche con la Rekico) e il pivot Francesco Quaglia (il suo recupero per domenica non è improbabile), ma nonostante tutto l’Andrea Costa ha sfiorato la vittoria come era già accaduto a Rimini, a conferma della forza del roster che è riuscito a sopperire alle assenze.

Tanti indizi che confermano il valore dell’Andrea Costa e di sicuro domenica avrà grande voglia di riscattarsi per ritrovare la vittoria in modo da riprendere la marcia verso la vetta.

Il miglior realizzatore dell’Andrea Costa è l’esperto playmaker Robert Fultz che viaggia a 12.3 punti di media, anima del gioco e leader del gruppo, seguito dalla guardia Davide Toffali con 11, dal capitano Jacopo Preti con 10.5 e dall’ala Marco Morara con 10.3, una delle rivelazioni della stagione e grande protagonista nel match d’andata con 16 punti. La difesa della Rekico dovrà avere un occhio di riguardo anche per la guardia Nunzio Corcelli, micidiale da tre punti, e per il playmaker Alessandro Bianchi. Molto interessante è anche la batteria di under che si è sempre ritagliata un ruolo importante durante la stagione quando chiamata in causa. Matteo Zanetti, ala del 2001, si è fatto valere con Omegna, mentre la guardia Alessandro Alberti (classe 2002) è una preziosa risorsa dalla panchina per dare ritmo e imprevedibilità al gioco. Completano il roster biancorosso il playmaker Luca Fazzi e la guardia Luca Franzoni, entrambi del 2002.

COSI’ ALL’ANDATA E IN SUPERCOPPA – Match equilibrato ed intenso al PalaRuggi vinto dall’Andrea Costa 71-63. Il momento chiave è il break imolese a cavallo tra il terzo e il quarto periodo che ha permesso ai biancorossi di portarsi sul 63-47. La Rekico ha provato fino all’ultimo a ricucire lo strappo arrivando sul 61-65 a 50’’ dalla fine poi ci ha pensato Toffali (miglior realizzatore dei suoi con 17 punti) a segnare i canestri decisivi. I top scorer dei Raggisolaris sono stati Pierich con 18 punti e Testa con 17.

In Supercoppa invece l’Andrea Costa ha vinto 93-87 conquistando proprio in quell’occasione la qualificazione agli ottavi di finale. I migliori realizzatori furono Preti con 17 e Anumba con 18.

IL PREPARTITA. “La mia avventura all’Andrea Costa è iniziata tanti anni fa – spiega Nicola Calabrese, ala classe 2001, uno dei due ex di turno insieme a Manuele Solaroli – quando ero nell’Under 16. La società e i tifosi mi sono rimasti nel cuore, come molti compagni di squadra e tante persone con le quali ancora oggi sono in contatto. Con quella maglia inoltre ho debuttato in serie A2 nella stagione 2018/19 e in quella successiva sono venuto a Faenza. L’Andrea Costa è stata una tappa importante per la mia crescita sportiva e personale e non dimenticherò mai quel periodo. Domani sarà una bella gara anche e livello personale, perché ritroverò Fultz, Alberti, Franzoni e Zanetti con cui ho giocato. Mi aspetto una partita molto difficile, perché l’Andrea Costa è reduce da una sconfitta casalinga dopo un tempo supplementare e vorrà riscattarsi. Di sicuro troveremo una squadra agguerrita e non di certo in crisi, dato che nelle ultime settimane è riuscita a giocarsi le partite fino all’ultimo nonostante avesse molti giocatori infortunati. Dovremo essere concentrati e attenti per quaranta minuti, lavorando bene in difesa per contenere giocatori come Fultz, Corcelli e Preti che conoscono molto bene la categoria. Anche noi avremo tante motivazioni per riscattare la sconfitta dell’andata, un ko che ci ha fatto crescere e migliorare, ma questa volta faremo di tutto per vincere”.