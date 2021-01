Per l’Olimpia Teodora prima gara stagionale in trasferta a Bologna

Dopo la bellissima vittoria per 3-0 nell’esordio casalingo, la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora torna in campo domani, sabato 30 gennaio, alle ore 21, per il primo match stagionale in trasferta, sul campo della VTB Masi Pianamiele Bologna. Diretta streaming del match sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ .

“Abbiamo lavorato bene in settimana per prepararci alla partita – commenta Coach Delgado –, ma sappiamo che ogni gara è sempre difficile. Affrontiamo una squadra giovane, come noi del resto, e che abbiamo già avuto modo di incontrare in un’amichevole in autunno. Il positivo esordio in casa ci ha dato un impulso di fiducia, ma la difficoltà maggiore di questa sfida sarà quella di giocare fuori casa in una palestra che non conosciamo”.

La classifica



Fatro Ozzano 3, Olimpia Teodora Ravenna 3, Fenix Faenza 3, US Rubierese Volley 0, Calanca Persiceto 0, VTB Masi Pianamiele 0.