Grande risultato per Cervia che si aggiudica il Campionato italiano di Triathlon Sprint dal 2021 al 2024

Dopo il grande successo di Ironman Italy Emilia-Romagna, che ha affermato Cervia come capitale del triathlon in Italia, la località romagnola si aggiudica a partire dal 2021 anche il Campionato Italiano di Triathlon Sprint: il più importante evento della Federazione Italiana Triathlon per numero di partecipanti, con oltre 4000 atleti coinvolti. L’evento sarà organizzato da Sportur Travel in collaborazione con l’associazione Flipper Triathlon, con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Cervia per quattro edizioni del campionato, che si svolgeranno presso il Fantini Club (spiaggia 182 di Cervia) fino al 2024.

L’appuntamento per edizione 2021 è dal 30 settembre al 3 ottobre, per un ricco programma di quattro giornate, che si aprirà con il Forum “Il Triathlon come risorsa Turistica” e proseguirà con una manifestazione non agonistica dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e la Tappa italiana del Paratriathlon Series. A seguire due giorni di competizioni ad altissimo livello tecnico: il Campionato Italiano Triathlon Sprint Assoluto maschile e femminile, il Campionato Italiano Triathlon Sprint U23 maschile e femminile, il Campionato Italiano Triathlon Sprint a staffetta 2+2 ed il Trofeo Coppa Crono Triathlon.

Si tratta di una nuova grande opportunità di visibilità e di indotto per la località e per tutto il territorio, come sottolineato da Michela Brunelli, assessore allo sport di Cervia: “Siamo davvero orgogliosi di ospitare a Cervia il Campionato Italiano di Triathlon Sprint, una competizione che, per i prossimi quattro anni, porterà nella nostra città atleti di altissimo livello. Per questo ringrazio sentitamente Sportur Travel, organizzatore dell’evento, la Federazione Italiana Triathlon e la Regione Emilia Romagna. Cervia si riconferma così, grazie ad Ironman e questo fantastico evento tutto italiano, la Terra del Triathlon e la città dello Sport.”

Orgoglio e soddisfazione è stato espresso anche da Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica del Presidente della Giunta Regionale: “Ospitare per quattro anni un evento così importante come il campionato italiano di Triathlon in Emilia-Romagna, grazie all’organizzazione di Sportur Travel, è per noi motivo di grande soddisfazione. Dal 2021 in poi, infatti, tra Campionato Italiano e tappa di Ironman, per quasi un mese Cervia diventerà la capitale del triathlon, per altro in una stagione dell’anno solitamente decrescente per le presenze turistiche nella nostra riviera. Il sostegno della Regione Emilia-Romagna a eventi di questa levatura rientra appieno nell’intenzione di promuovere il territorio mediante occasioni di grande sport, in grado di costituire vere e proprie vetrine d’eccezione.”

“I Campionati Italiani di Triathlon Sprint, abbinati a quelli di Mixed Relay e alla Coppa Crono, rappresentano una delle gare più importanti del calendario federale – dice Luigi Bianchi, presidente della Federazione Italiana Triathlon – oltre al prestigio agonistico della competizione, l’evento è senza dubbio l’appuntamento a tinte tricolori più partecipato del panorama nazionale. Cervia, città in cui il triathlon ormai è di casa, è davvero il luogo ideale per questo tipo di manifestazioni: oltre ad una predisposizione naturale, i servizi e la ricettività offerti che si abbinano alla spiccata sensibilità già mostrata nei confronti del triathlon in occasione dei Tricolori di Triathlon Olimpico del 2019 e, soprattutto, durante il lungo weekend dei record dell’Ironman Italy Emilia Romagna, rendono questo spicchio di riviera il luogo ideale per un appuntamento di questo tipo. Saranno dei Campionati da incorniciare – conclude Bianchi – ne sono certo, e confido che il primo weekend di ottobre si possa tornare a gioire tutti insieme, godendo appieno di tutto ciò che può regalarci una gara di triathlon”.



Evento triathlon al Fantini Club – Ph. Mario Zanetti

Gli altri eventi Triathlon 2021

Ad aprire la stagione 2021 del Triathlon sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia sarà unCamp con il campione Alessandro Degasperi, aperto a tutti coloro che vorranno migliorare la propria tecnica o prepararsi al meglio agli eventi della stagione. Sono previste due sessioni: dal 2 al 5 aprile e dal 6 al 13 giugno 2021.

Il 18 e 19 settembre si svolgerà invece l’attesissimo 4° IRONMAN Italy Emilia-Romagna, l’evento di IRONMAN più grande al mondo, con le tre discipline: Ironman Italy long distance, Ironman Italy 70.3 e 5150 Cervia Triathlon, oltre a IronKids e NightRun.