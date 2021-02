Si parla di Ravenna e di OraSì a Panorama Basket con coach Massimo Cancellieri

Il coach dell’OraSì Ravenna, Massimo Cancellieri, sarà ospite questa sera a Panorama Basket, la trasmissione sul basket romagnolo in onda il martedì su Teleromagna alle ore 21. In studio con il “Canc” si parlerà di Ravenna e del campionato di serie A2, che nel mese di febbraio vedrà i giallorossi in campo ben 7 volte, a partire da domenica prossima al Pala Galassi nel derby contro Forlì.

Appuntamento alle ore 21 su Teleromagna, canale 14 del digitale terrestre o in streaming su https://teleromagna.it/it/live

Durante la trasmissione, condotta da Enrico Pasini con Franceska Picari, si può interagire con messaggi whatsapp al numero 334.6091869.