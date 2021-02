Disabilità, pesca e attività didattica. Appuntamento domenica 7 febbraio con la Fipsas di Ravenna alle Ghiarine a Savio

Prende il via un nuovo importante progetto intrapreso dalla FIPSAS e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che promuove le capacità umane e intellettive dei ragazzi e delle ragazze, in particolare di quelli diversamente abili, attraverso lo sport e l’attività didattica.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee SEZIONE DI RAVENNA riconosciuta dal CONI, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale è impegnata, oltre che nel settore sportivo, in attività di promozione sociale e ritiene fondante il principio di integrazione delle persone diversamente abili attraverso i valori trainanti dello sport, motore di inclusione sociale, come: i principi di sano sviluppo, la diffusione della regolare attività motoria e l’adozione di uno stile di vita corretto a contatto con la natura.

In tale ambito organizza, in collaborazione con l’ASD Centro Sport Terapia Judo Ravenna, un corso pilota che si terrà domenica 7 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 sul Lago Le Ghiarine a Savio. I ragazzi coinvolti ( massimo 16 partecipanti per sicurezza Covid) affronteranno un percorso formativo federale con biologi e istruttori federali di alto livello.

Info Fipsas Ra tel.3459392186