Faenza. F1, Tsunoda dell’AlphaTauri continua le giornate di test pre-stagione

Il rookie giapponese dell’AlphaTauri-Honda, Yuki Tsunoda, prosegue le sue giornate di test pre-stagione in vista del Mondiale 2021 di Formula 1, la cui partenza è fissata al 28 marzo in Bahrain. Dopo il recente turno sul tracciato del Santerno a Imola, il pilota di Sagamihara (città giapponese della prefettura di Kanagawa), ha disputato le prove con il team faentino a Misano. L’ex campione F4 giapponese con Honda Formula Dream-Project ha guidato nuovamente la STR14 (vettura 2019) recante la livrea attuale AlphaTauri (e non Toro Rosso come previsto dal modello di due anni fa).

Tsunoda ha totalizzato 119 giri (poco più di 500 chilometri) commentando: “Quella 2021 sarà la mia stagione da rookie e spingerò al massimo sin dal principio per adattarmi il più possibile alla macchina. Non ho paura di sbagliare, ma cercherò ovviamente di limitare i miei errori. Sono fiducioso di poter imparare dai miei sbagli, come ho dimostrato lo scorso anno in Formula 2”.

Il pilota giapponese proveniente dal vivaio Red Bull, il quale ha segnato il ritorno di un alfiere ufficiale nipponico nel Mondiale F1 dopo oltre due lustri (l’ultimo fu Kamui Kobayashi, ex Toyota, Sauber e Caterham), tornerà in pista a fine mese sempre sul tracciato di Imola. Per l’occasione filming day della vettura AT02 che sarà poi svelata il 19 febbraio 2021 online sul sito ufficiale della scuderia.