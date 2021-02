Faenza. AlphaTauri, Pierre Gasly dona casco per beneficenza: “Orgoglioso di contribuire alla Fondazione Senna”

Il vincitore del Gran Premio d’Italia F1 2020, Pierre Gasly, ha annunciato di aver donato un suo casco speciale alla fondazione Ayrton Senna Sempre per beneficenza. Il francesino di Rouen, pilota di punta della faentina AlphaTauri-Honda, aveva corso il GP dell’Emilia-Romagna ad Imola lo scorso anno con una livrea speciale dedicata ad uno dei suoi eroi: stiamo parlando di “Magic” Ayrton Senna, tre volte Campione del Mondo F1 nonché leggenda del motorsport.

Il paulista perì tragicamente al settimo giro del GP di San Marino 1994 al volante della Williams-Renault e, considerando il ritorno del tracciato del Santerno in calendario F1 dopo quasi tre lustri, il francese Pierre Gasly aveva visto nell’occasione il momento ideale per tributare il grandissimo brasiliano. Gasly ha annunciato proprio oggi, 5 febbraio, di aver donato il suo casco 2020 con livrea Ayrton Senna alla famiglia del compianto asso brasiliano, in modo da raccogliere ulteriori fondi per la fondazione. Il casco è stato messo all’asta ed è stata prodotta inoltre una serie di mini caschi in scala 1:2 recanti la livrea del GP dell’Emilia-Romagna 2020.

Parte dei profitti delle vendite dei caschi andranno alla Fondazione Senna. “Sono felice di contribuire a questa immensa causa che sostiene l’educazione di milioni di bambini e giovani in Brasile, e spero che molte persone si uniranno!” ha commentato sui social il francesino volante dell’Alpha-Tauri.