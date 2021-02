Il 6 e 7 febbraio Faenza ospita il campionato regionale Indoor 2021, organizzato da Arcieri Faentini

Anche questo anno, per il secondo anno consecutivo, a Faenza si svolgerà il Campionato Regionale Indoor Emilia Romagna, gara di tiro con l’arco indoor sulla distanza dei 18 metri. La manifestazione sarà organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Faentini, nei giorni 6 e 7 febbraio 2021.

La Società manfreda si è aggiudicata l’organizzazione dell’evento regionale, per il secondo anno di seguito, grazie al successo ottenuto l’anno scorso. Infatti la Federazione Tiro con l’Arco, vista l’organizzazione del 2020, ha deciso di riassegnare agli Arcieri Faentini l’organizzazione dell’evento regionale anche per quest’anno.

Il campo di tiro sarà allestito all’interno del Palacattani, il quale si è rivelato una perfetta “location” per il tiro con l’arco indoor, all’interno del quale si potranno allineare ben 35 paglioni. Purtroppo, la situazione pandemica attuale non permetterà la presenza del pubblico.

Il programma prevede una prima parte di qualifica per l’assegnazione dei Titoli di classe e lo svolgimento di una fase finale per l’assegnazione dei titoli assoluti. Le fasi di qualifica saranno il sabato mattina a partire dalle ore 9.30 ed il sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30 per continuare la domenica con inizio alle ore 8.00. Nel pomeriggio di domenica 7 febbraio, invece, si disputeranno gli scontri diretti con l’assegnazione dei titoli regionali assoluti.

L’organizzazione di questo importante evento è resa possibile grazie al consueto impegno volontario dei numerosi soci dell’A.S.D. Arcieri Faentini, al patrocinio del Comune di Faenza, al supporto del Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese ed al gestore del Palacattani che ci ha dato nuovamente l’opportunità di utilizzare la struttura. A tutti vanno sin d’ora i nostri ringraziamenti.