Marta Morara di Atletica Lugo salta 1.82 ad Udine e accede ai campionati europei under 23

Ottima prestazione per Marta Morara all’Udin Jump Development che con la misura di 1.82m nel salto in alto conquista lo standard per i campionati europei outdoor under 23, molto vicina al suo primato personale.

Per le altre atlete di Atletica Lugo buoni risultati ad Ancona per Valentina Bianchi nei 60m ostacoli con 8”69 (9°), per Greta Carnevali con 11.31m nel salto triplo (12°) e buonissimo tempo anche per Stefania di Cuonzo che nei 60 piani con 7”69 si è qualificata per i Campionati Italiani Promesse. Vedremo Marta, Valentina e Stefania ai campionati italiani u23 in programma il 6/7 febbraio.

Buona prestazione anche per l’allieva Rai Lovepreet nei 400 metri con 1:02.09 all’esordio sulla distanza e per Eleonora Rossi nel salto con l’asta con 3.40m.

Tra gli atleti lughesi che corrono per l’Atletica Imola Sacmi Avis primato personale per l’allievo Riccardo Ghinassi con l’ottimo tempo di 4:00.79 nei 1500m, primato personale di 6.93m nel salto in lungo per Alberto Brini e 8”39 nei 60 ostacoli per Michele Brini.