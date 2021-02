Alla piscina comunale il 1° Trofeo Bizantino-città di Ravenna

La ASD Blu Atlantis organizza nelle giornate di sabato e domenica 6 e 7 febbraio 2021, la gara di nuoto pinnato denominata 1° Trofeo Bizantino – città di Ravenna, valevole per l’assegnazione del ”Premio Gianni Gambi Prize”, del “Premio Ugo Tabanelli” e del “Premio Francone”.

“Con questa iniziativa – dice il Presidente della Blu Atlantis Davide Fiorini – vogliamo sottolineare la volontà e l’impegno del nostro sport a superare i disagi che l’emergenza Covid ha comportato. Rispettando le regole igieniche ed il distanziamento, con l’aiuto del vaccino anti-Covid , speriamo di tornare presto alla normalità. Lo sport dilettantistico, come la scuola, deve riprendere per aiutare i giovani a ritrovare serenità ed equilibrio. Il nostro Trofeo Bizantino è la prima competizione a carattere nazionale che si svolgerà a Ravenna e speriamo che questa sia solo l’inizio di tante altre iniziative per tutti gli sport praticati in città. Ravenna ospiterà nel 2021 numerosi eventi dedicati al 700° della morte di Dante, e tutte le iniziative che si svolgeranno avranno maggiore rilievo ed importanza agli occhi degli italiani. La ASD Blu Atlantis organizzando questa manifestazione di interesse nazionale di nuoto pinnato vuole sostenere l’immagine della nostra città e rendersi promotrice della vaccinazione anti-Covid perché tutti ne comprendano il significato: aiutare gli altri prima di se stessi, e vincere insieme”.