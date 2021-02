All’Unieuro Arena è tempo di derby tra Forlì e Ravenna. Coach Cancellieri: “Occorrerà solidità e un po’ di sfacciataggine”

Per la 17ma giornata di campionato l’OraSì Ravenna è attesa domani dal derby di Romagna contro Forlì, all’Unieuro Arena. Palla a due alle ore 17, gli arbitri saranno Maschio di Firenze, Maffei di Preganziol (TV), Longobucco di Ciampino (Roma).

Le parole della vigilia di coach Massimo Cancellieri e Daniele Cinciarini.

“Da allenatore ho due responsabilità: affrontare il derby come tale e, allo stesso tempo, sapere che inizia un ciclo di 13 partite tra febbraio e marzo, di cui 6 fuori casa, con viaggi molto lunghi e impegnativi. Per cui in questa settimana, durata in realtà 10 giorni, ci siamo concentrati su diversi aspetti – commenta il tecnico giallorosso – Forlì è una squadra con basi e gerarchie solide, per cui è difficile andare a intaccare un sistema granitico e molto in fiducia, come abbiamo già riscontrato in occasione delle tre sfide di quest’anno con loro. Dobbiamo giocare questa partita con solidità e con lo spirito giusto se vogliamo portarla a casa. In questo momento non possiamo affrontarla alla pari, dobbiamo fare qualcosa di più o di diverso, quindi giocare liberi da ogni pressione, sgombri di testa e anche un po’ sfacciati. Questa sarà la base da cui partiamo, per avvicinarci ad uno spirito “infuocato”, da derby. E il fuoco dobbiamo mettercelo noi, visto che non potranno metterlo i tifosi”

“Ci aspetta un bel match contro una squadra forte, formata da atleti giovani ed esperti e che può riuscire a trovare ogni volta un protagonista diverso – aggiunge Cinciarini – Forlì è la squadra del nostro girone che esprime la migliore pallacanestro, ha tanti giocatori pericolosi e in grado di far bene. Questo è il primo di una serie di impegni molto ravvicinati e dobbiamo affrontare una partita alla volta, senza troppi proclami. Un derby è sempre una partita particolare e a vincere sarà la squadra che mostrerà di più gli artigli: in una sfida così contano anche il cuore e il sacrificio, non solo la tecnica”.

Note – L’OraSì Ravenna ha appena firmato il 26enne playmaker sloveno Matic Rebec, proveniente dal Rouen Métropole Basket, società del secondo campionato francese.

Media – La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Teleromagna (canale 14 del digitale terreste in Romagna e Bologna) Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Il programma della 17ma giornata (4a di ritorno) di serie A2 girone rosso:

Sabato 6 febbraio

Atlante Eurobasket Roma – Tramec Cento (ore 18)

Benacquista Assicurazioni Latina – GeVi Napoli (ore 20.30)

Domenica 7 febbraio

Unieuro Forlì – OraSì Ravenna (ore 17)

Kienergia Rieti – Top Secret Ferrara (ore 18)

LUX Chieti Basket 1974 – Givova Scafati (ore 18)

Mercoledì 3 marzo

Giorgio Tesi Group Pistoia-Allianz Pazienza Cestistica San Severo (ore 18)

Riposa: Stella Azzurra Roma

Classifica

Forlì 24 (12 vinte-1 persa), Napoli 22 (11-3), Scafati 18 (9-3), Ferrara 18 (9-6), Eurobasket 14 (7-6), Pistoia 14 (7-7), Cento 12 (6-6), Rieti 12 (6-8), Chieti 10 (5-8), RAVENNA 8 (4-7), Latina 8 (4-9), San Severo 6 (3-9), Stella Azzurra 4 (2-12)