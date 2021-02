Samuele Mandelli entra a far parte della squadra della Pallamano Romagna

Samuele Mandelli è un nuovo giocatore della Pallamano Romagna. Per il portiere, classe 1990, è un ritorno di fiamma, avendo già indossato la casacca del Romagna Handball e dell’Handball Faenza per diversi anni.

Il primo “sbarco” si verificò nell’estate 2011, quando si posero le basi per la meravigliosa cavalcata vincente della stagione 2011/12 che si concluse con la meritata promozione nella massima serie nazionale, grazie al 1° posto solitario nel girone B.

La stagione successiva ci fu la conferma ad alti livelli della squadra che chiuse al 5° posto nel girone B della serie A, a poche lunghezze da podio che avrebbe dato accesso ai playoff scudetto.

Quindi, nel 2013/14, il passaggio ai cugini (poi fratelli) dell’Handball Faenza. E ancora un paio di stagioni in terra felsinea, tra Spartans 2 Agosto e Bologna United. Ovvero da dove Mandelli iniziò la carriera, proseguita poi ai Pirati Castenaso, prima dell’arrivo al Romagna, poco più che ventenne.

I primi mesi di questa stagione 2020/2021, il portiere ha difeso i pali proprio dei bolognesi, prima di accettare la nuova sfida della Pallamano Romagna, dove entra a far parte della batteria di portieri di prim’ordine insieme a Martino Redaelli ed alla giovane promessa Samah Hajfrej.

“Sono sicuramente felice di tornare a vestire la casacca del Romagna – ha commentato -. Rispetto a 10 anni fa la squadra é cambiata tanto, ma alcuni ragazzi li conosco dai tempi in cui giocavo a Faenza, anche se in quel momento loro giocavano nelle giovanili. “Bicio” trasmette la sua esperienza per far crescere questo gruppo di giovani. Beh, del “Tasso” penso che non sia cambiato molto: é sicuramente un allenatore esigente che prova a ottenere il massimo da ogni giocatore”.

“La squadra, nonostante l’età media bassa, sta ottenendo ottimi risultati – ha poi aggiunto -. Io cercherò di entrare pian piano nei meccanismi e di dare il mio contributo, quando sarò chiamato in causa”.

Il debutto a referto è previsto per questo pomeriggio, nel derby contro il Ferrara United.