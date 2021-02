Test difficile per l’Olimpia Teodora che ospita nel derby la Fenix Faenza

Torna in campo tra le mura amiche della palestra di Lido Adriano la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che ospita la Fenix Faenza nel derby romagnolo del girone G2. Le giovani ravennati si trovano a punteggio pieno dopo i due 3-0 conquistati nelle prime due giornate, ma affrontano un test difficile contro una delle migliori squadre del girone.

Fischio d’inizio in programma alle ore 18 di oggi, sabato 6 febbraio. Arbitri del match saranno Francesca Righi e Francesco Pio Schino. Diretta streaming del match sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/.

“Ci aspetta una partita molto difficile contro una delle due migliori squadre del nostro girone – commenta coach Delgado –, ma scenderemo in campo per dare battaglia e giocarcela fino alla fine, anche perché in settimana abbiamo lavorato bene e il morale è alto dopo le prime due belle prestazioni. È sempre bello giocare queste partite, sarà una sfida interessante nel nostro processo di crescita”.

La classifica

Olimpia Teodora Ravenna 6, Fatro Ozzano 5, Fenix Faenza 4, Calanca Persiceto 3, US Rubierese Volley 0, VTB Masi Pianamiele 0.