Per San Valentino il Rally di Romagna fa un regalo “ai bikers innamorati”: sconto speciale per coppie

In occasione della prossima festività di San Valentino (domenica 14 febbraio) il Rally di Romagna desidera fare un omaggio a tutti i bikers innamorati. Alle coppie che si iscriveranno entro questa settimana sarà riservato uno sconto speciale del 10%. La promozione riguarda ovviamente solo l’iscrizione alla gara, visto che il pacchetto “gara + hotel” è già da tempo “sold out”.

“Le iscrizioni stanno procedendo a gonfie vele – spiegano dal Romagna Bike Grandi Eventi – tanto che, ad oggi, registriamo il record storico di presenze con oltre trecento atleti al via dell’edizione 2021. La promozione di San Valentino è un modo per rimarcare lo spirito più autentico della nostra manifestazione che, al di là dei motivi tecnici ed agonistici, resta in primis una grande occasione per coltivare rapporti e condividere una passione”.