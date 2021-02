L’arrampicatrice velocista faentina Giulia Randi primeggia nell’under 20 femminile

L’arrampicatrice velocista di Faenza sugli scudi anche in Boulder nella prima selezione regionale per il Campionato Italiano di arrampicata sportiva. Dopo l’esordio dei giovanissimi la settimana scorsa, prima prova di selezione regionale in vista del prossimo Campionato Italiano giovanile, per gli atleti più grandi U16-U20, nella nuova palestra Deva Wall di Ferrara, con più di cento iscritti.

La sorpresa è arrivata dall’Under 20 femminile, dove a conquistare il gradino più alto del podio è stata una velocista, la faentina Giulia Randi. Peccato che alle prossime Olimpiadi, dopo Tokyo, quasi sicuramente saranno separate le medaglie della Speed (velocità) e scomparirà la Combinata Olimpica, nella quale la forte scalatrice della Carchidio Strocchi avrebbe potuto mettere una bella ipoteca.

Ha completato il successo della storica compagine faentina, il bronzo di Ernesto Placci nell’U16M, atleta fortissimo, ma penalizzato in un’età dove in molte gare conta l’altezza e le differenze di crescita creano molto squilibrio. Subito fuori dal podio, al quarto posto nell’U18, un altro velocista di rango, Marco Rontini, già Campione Europeo giovanile di Speed.

Molto bene anche gli altri componenti della squadra manfreda Anastasia Potinga e Giorgio Chiari. Nell’ambito della nostra provincia, altre medaglie sono andate ai ravennati con gli argenti di Ludovico Borghi U16M e Giulia Baldi U20F.