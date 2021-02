Impegno casalingo per OraSì Ravenna, che attende Lux Chieti al Pala Costa

Impegno casalingo per l’OraSì Ravenna, che stasera, 11 febbraio, attende la Lux Chieti al Pala Costa. La gara, valida per la 18ma giornata di campionato di serie A2 LNP girone rosso, si giocherà alle 20.45 e gli arbitri saranno Alessio Dionisi di Fabriano (An), Claudio Di Toro di Perugia, Gian Lorenzo Miniati di Firenze. Diretta su ÈTV/Rete 7 (canale 10 del digitale terrestre in Romagna e a Bologna).

“Arriviamo a questo appuntamento con una consapevolezza in più – commenta coach Massimo Cancellieri – quella di avere fatto un buon lavoro, sia pur incompiuto, in quel di Forlì. Contro Chieti vorrei che la squadra si portasse dietro questa convinzione, che può combattere e giocarsela con tutti. Oggi affrontiamo una formazione ben assemblata che ha avuto nel suo percorso alcuni momenti sfortunati esattamente come noi, ha cambiato allenatore scegliendone uno molto bravo e preparato. Mi aspetto una battaglia, non dobbiamo pensare che la partita verrà facilmente dalla nostra parte, dovremo essere noi a portarla sui nostri binari, aggredendola, ma senza essere frenetici”.

“Abbiamo iniziato a lavorare già lunedì in palestra per preparare al meglio questa partita, che sarà sicuramente tosta come tutte le altre gare del nostro campionato. – aggiunge Alessandro Simioni – Chieti ha dimostrato di essere una buonissima squadra, ha cambiato ritmo e ha perso di misura contro Scafati. Noi dovremo stare molto attenti, soprattutto al loro attacco”.

La gara, oltre che su ÈTV/Rete 7, sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).



Il programma della 18ma giornata di serie A2 girone rosso:

GeVi Napoli-Giorgio Tesi Group Pistoia 79-64 (giocata ieri)

Atlante Eurobasket Roma-Benacquista Assicurazioni Latina 85-73 (giocata ieri)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo-Kienergia Rieti (stasera ore 20:45)

OraSi Ravenna-LUX Chieti Basket 1974 (stasera ore 20:45)

Stella Azzurra Roma-Tramec Cento rinviata a data da destinarsi

Top Secret Ferrara-Givova Scafati rinviata a data da destinarsi

Riposa: Unieuro Forlì

Classifica

Forlì 26 (13-1), Napoli 26 (13-3), Scafati 20 (10-3), Ferrara 18 (9-6), Eurobasket 18 (9-6), Pistoia 14 (7-8), Cento 12 (6-7), Rieti 12 (6-8), Chieti 10 (5-9), RAVENNA 8 (4-8), Latina 8 (4-11), San Severo 6 (3-9), Stella Azzurra 4 (2-12)



Foto credit: Nicolò Ulivi