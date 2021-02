Partita negativa per il Russi, che perde 0-3 contro Futsal Ternana

Partita negativa per il Russi Calcio a 5, che capitola per 0-3 nella gara domestica contro la Futsal Ternana. Partita molto tattica tra due squadre simili nel gioco, ma gli umbri sono stati più bravi a chiudersi e a sfruttare le poche occasioni. Dove non è arrivata la difesa rossoverde, ci ha pensato il portiere Fagotti con varie parate, di cui due/tre complicate, che lo hanno decretato migliore in campo.

Con questa vittoria, la Ternana supera proprio il Russi, che ora si trova nono a 5 punti dai playout e 2 punti dai playoff in una classifica molto corta.