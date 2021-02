Luci a San Siro: Michael Fabbri e Filippo Valeriani della sezione AIA di Ravenna designati per il big match Inter – Lazio

Michael Fabbri e Filippo Valeriani della sezione AIA di Ravenna sono stati designati per il big match di serie A Inter – Lazio che si disputerà domenica 14 febbraio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Con loro si complimenta l’Assessore allo Sport Roberto Fagnani che – fra l’altro – è tifoso dell’Inter.

“Complimenti vivissimi a Michael Fabbri e Filippo Valeriani della sezione AIA (Associazione italiana arbitri) “Lorenzo Fabbri” di Ravenna. – scrive Fagnani su facebook – Sono stati chiamati a dirigere, uno come arbitro, l’altro come assistente, la partita Inter-Lazio che si disputerà domenica 14 febbraio alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Congratulazioni anche all’Aia e al suo presidente Johannes Donati che svolgono egregiamente e con passione la funzione di reclutamento, formazione e gestione tecnica degli arbitri di calcio nel nostro territorio. Capita sempre più spesso che la nostra città sia presente con giovani validi e professionalmente preparati in molte gare sportive di livello nazionale e internazionale e questo ci rende orgogliosi e felici. A causa delle misure anticovid-19 la partita si giocherà a porte chiuse ma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).”