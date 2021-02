Atletica Lugo. Marta Morara vince il titolo italiano promesse nel salto in alto

Vittoria ai campionati italiani promesse nel salto in alto per Marta Morara con un ottimo 1,84m. Questa misura equivale al suo nuovo primato personale e conferma il minimo per gli Europei outdoor under 23, già ottenuto le scorse settimane. Rivedremo Marta ai campionati italiani assoluti indoor il prossimo week end.

Ottimo quarto posto, ad un passo dal podio, invece per Valentina Bianchi che riconferma il primato personale nei 60m ostacoli eguagliandolo con il tempo di 8.59. Buona prestazione anche per Stefania di Cuonzo che si riconferma in forma con il tempo di 7.84 nella gara dei 60m (18° posizione per lei).

Tra i ragazzi che corrono per l’atletica Imola Sacmi Avis ottimo settimo posto per Riccardo Ghinassi nella gara dei 1500m con il tempo di 4:02.48. Nelle gare di Modena buone gare e primati personali per Rebecca Scardovi nei 60

ostacoli con il tempo di 9.12 e per Valentina Bonetti nei 60m con il tempo di 7.98. Tra i ragazzi lughesi che corrono per Imola buon risultato per Michele Brini 8.42 nei 60 ostacoli e 8.75 nella stessa gara per il fratello Alberto Brini.