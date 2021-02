Virtual GP Series. AlphaTauri a punti nelle prime due gare, il 14 febbraio l’ultima tappa

Il 31 gennaio 2021 è scattata la nuova stagione Virtual GP Series che, per tre week-end consecutivi (Austria, Gran Bretagna e Brasile), ha intrattenuto e tutt’ora intrattiene gli appassionati di corse (soprattutto i più giovani) in attesa che il Mondiale 2021 di Formula Uno prenda il via in Bahrain il 28 marzo. Lo scatenarsi della pandemia Covid-19 ha favorito la rapida ascesa del mondo virtuale tanto che, l’edizione 2020 della Virtual GP Series ha registrato oltre 30 milioni di spettatori online. Forse pochi avrebbero scommesso, anche solo due anni fa, che gli eSport sarebbero diventati un asset molto importante per il dorato mondo della Formula Uno. F1 Esports Pro Series ha collezionato infatti la bellezza di 11,4 milioni di visualizzazioni in live streaming sulle piattaforme digitali, con un aumento vicino al 100% rispetto agli albori del 2019.

Squadra campionessa degli F1 Esport la Red Bull-Esport Racing, vincitrice nel 2019 e del 2020 del titolo costruttori. Le gare virtuali vedono in azione piloti F1 del presente e del passato, ricreando un mix molto amato dalle nuove generazioni, abituate a consultare materiale risalente ad ogni epoca sulle piattaforme social e del web (sulle quali, molto spesso, vengono caricati e riprodotti materiali che non rispettano affatto i diritti commerciali, televisivi e d’autore). Ad arricchire la griglia di partenza virtuale troviamo anche personaggi dello spettacolo, rafforzando l’idea che lo sport sia non solo tale, ma anche uno show itinerante. I partecipanti professionisti delle sim race affrontano 5 giri utili a determinare la griglia di partenza della gara, lasciando poi il volante alla coppia di piloti designata per ogni evento, chiamata a competere su una distanza di gara del 50% rispetto alla lunghezza della rispettiva gara reale.

Come in un campionato reale vengono assegnati punti ai concorrenti che vanno ad attestarsi in una classifica finale. Per il vincitore è previsto un montepremi destinato ad organizzazioni di beneficenza.

Quanto al team virtuale di AlphaTauri (Scuderia AlphaTauri Esports Team), il team faentino ha marcato punti anche nella seconda gara della Virtual GP Series 2021 ambientata a Silverstone, grazie al decimo posto del pilota e youtuber Luca Salvadori. Scuderia AlphaTauri Esports Team è ora al settimo posto in Classifica Generale ed è pronta a ‘correre’ sulla pista brasiliana di Interlagos a partire dalle 20,15 (ora italiana). Coppia di simracers formata dall’ex Scuderia Toro Rosso F1 Vitantonio Liuzzi e da Luca Salvadori. “Più punti in classifica significano più fondi da devolvere a Wings for Life” -ricordano da AlphaTauri- quindi daremo il massimo”. Il live IG è possibile seguirlo su: https://www.instagram.com/alphatauriesports