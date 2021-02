Conad Olimpia Teodora Ravenna espugna il campo della capolista Ozzano

Splendida vittoria della squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora, che espugna il campo della capolista Ozzano, fra le favorite per la vittoria del girone, al termine di un’appassionante rimonta.

Le giovanissimo ragazze ravennati, ancora una volta in campo per larghi tratti del match con una sestetto quasi interamente di under 19, recuperano un doppio svantaggio rialzandosi dopo due dominati dalle padrone di casa. La squadra di Coach Delgado trova la reazione nel terzo parziale e prende in mano le sorti del match trionfando poi al tie break per 3-2.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Delgado conferma il sestetto della prima due gare con Fusaroli, Piomboni, Vecchi, Bendoni, Missiroli, Vingaretti ed Evangelisti libero. Dopo un iniziale avvio in equilibrio, nel primo Ozzano guadagna vantaggio pian piano, poi nel finale allunga fino al definitivo 25-18. Nella seconda frazione Delgado schiera Fontemaggi nel sestetto di parte, ma le padrone di casa partono subito forte, poi piazzano il parziale decisivo appenda dopo la metà del set, scappando fino al 21-12 e chiudendo infine con un sonoro 25-14.

L’avvio del terzo parziale sembra la fotocopia dei precedenti e Ozzano si porta avanti 8-6, ma nel momento più difficile la reazione delle ravennati ribalta le sorti del set. La Conad, con in regia la giovane Candolfini, sorpassa e allunga fino al 17-21, poi chiude per 22-25 prolungando il match. Il successo nel terzo è benzina per l’intraprendenza delle ragazze dell’Olimpia Teodora, che partono forte nel quarto parziale (4-8) e volano fino al 9-16. Le padrone di casa si lanciano nella rimonta e riescono a ricucire il divario, ma nel finale la Conad piazza il nuovo decisivo strappo per il 21-25 che manda la gara al tie break.

Nel quinto e decisivo le squadre combattono punto su punto, ma è Ravenna a piazzare il primo parziale, a cavallo del cambio di campo, doppiando le avversarie sul 5-10. Ancora una volta Ozzano reagisce e torna sotto (12-13), ma senza farsi prendere dalla paura di vincere la Conad conclude nel migliore dei modi una rimonta incredibile. Al primo match point l’ace di Vecchi vale il definitivo 12-15 e fa scoppiare la gioia delle ragazze ravennati.

Il tabellino

Fatro Ozzano – Conad Olimpia Teodora Ravenna 2-3 (25-18, 25-14, 22-25, 21-25, 12-15)

Ozzano: Taiani 9, Lombardi 9, Mazza 13, Vece 17, Gambini 16, Sgarzi 4, Geminiani (L); Chinni, Zini, Carlesso. N.e.: Lusafi, Collura, Stefanelli, Venezia. All.: Claudio Casadio. Ass.: Davide Arnodo.

Muri 7, ace 6, battute sbagliate 13, errori ricez. 6, ricez. pos 39%, ricez. perf 18%, errori attacco 12, attacco 36%.

Ravenna: Fusaroli 2, Piomboni 22, Vecchi 7, Bendoni 10, Missiroli 4, Vingaretti, Evangelisti (L); Candolfini 4, Peluso, Fontemaggi 14, Ndiaye 6. N.e.: Greco Zeru, Casadei (L). All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 7, ace 6, battute sbagliate 12, errori ricez. 6, ricez. pos 34%, ricez. perf 15%, errori attacco 16, attacco 36%.

Arbitri: Benedetta Fibbi e Lorenzo Landini.

La classifica

Serie B2 Girone G2

Fenix Faenza 10, Fatro Ozzano 9, Olimpia Teodora Ravenna 8, Calanca Persiceto 6, VTB Masi Pianamiele 0*, US Rubierese Volley 0*.

*Una partita in meno

Prossimo turno

Conad Olimpia Teodora Ravenna – US Rubierese Volley, 20 febbraio, ore 18, Palestra di Lido Adriano