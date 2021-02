Oro e bronzo per Agnese Dassani di Canottieri Ravenna alla Gran Fondo “D’Inverno sul Po”

La prima gara in acqua del 2021 porta due medaglie alla Canottieri Ravenna. SI tratta della 38° edizione della Regata Internazionale di Gran Fondo “D’Inverno sul Po”, svoltasi sabato 13 e domenica 14 febbraio sulle acque del Po di Torino. Una gara di canottaggio di endurance tenuta nello spettacolare percorso di 5000 metri con partenza dalla passerella Turin Marathon e arrivo ai Murazzi, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto.

È la giovanissima Agnese Dassani a vincere entrambe le medaglie nelle due giornate di gare. L’oro arriva al sabato, giornata in cui sono scese in acqua 360 barche corte. Al suo esordio in questa regata, la quindicenne Dassani conquista il primo posto nel due senza ragazzi femminile, in coppia con la ferrarese Aurora Vassalli. La coppia taglia il traguardo in 19:27:4, quasi un minuto davanti al Candia 2010 che vince l’argento.

La domenica invece la giovane atleta della Canottieri Ravenna conquista il bronzo nella categoria dell’otto ragazzi femminile misto con Cus Bari e Cus Ferrara. I cinquemila metri del percorso sono coperti dall’ammiraglia nel tempo di 16:03:62, solo una decina di secondi dietro all’argento del Gavirate e trenta dal bronzo del Moltrasio.

Agnese Dassani e il resto della squadra Giovanile, Agonistica e Master scenderanno in acqua domenica 28 febbraio nel bacino di casa della Standiana il 28 febbraio, in una gara regionale valida per qualificarsi a gareggiare al 1° Meeting Nazionale di Piediluco del 20-21 Marzo.