Pronta la nuova composizione di Baseball Godo e il calendario della campionato nazionale di serie A

L’uscita della composizione e della formula del campionato nazionale di serie A del baseball italiano è sempre un momento importante della stagione e, mentre le squadre si stanno preparando, società, allenatori e direttori sportivi fanno un’analisi della stagione che inizia a scaldare i motori.

Ed ecco per tutti i tifosi, la composizione del campionato, pur con beneficio d’inventario, visto che qualche squadra potrebbe ancora rinunciare e che la posizione del S. Marino è ancora “congelata”. Sarà un campionato con 33 squadre suddivise in 7 gironi da 4 squadre ciascuno e uno da 5: due gironi di eccellenza, comprendenti le 6 squadre di A1 del campionato scorso più le due neopromosse e 6 comprendenti le squadre della precedente A2.

Sono doverose, a questo proposito – scrivono da Baseball Godo – le impressioni a caldo del direttore sportivo, Attilio Casadio e del manager Stefano Naldoni.

Qual è la prima sensazione provata dopo aver letto le novità sui gironi del Campionato di serie A?

Attilio Casadio: “La composizione dei gironi non è una grossa sorpresa: era noto che sarebbero state divise le squadre finaliste dello scorso anno, così come la terza e la quarta classificata. Non prevedevo che fossimo inseriti con Macerata visto che teoricamente noi nel campionato 2020 siamo giunti quinti e Macerata quarta, ma cambia poco. Speravo di evitare la trasferta a Nettuno, sia per il viaggio sia per lo spessore tecnico della squadra laziale.”

Stefano Naldoni: “Cerchiamo di non lasciarci influenzare dai prevedibili sconvolgimenti al formato del campionato. Rimarremo fermamente concentrati sull’arrivare preparati al lancio d’inizio del 17 aprile e, di lì in avanti, a giocare inning per inning con lo scopo di esprimere il nostro miglior baseball.”

Dopo il sentimento passiamo alla ragione: i vari step del campionato possono essere positivi se si parte molto in forma e ben concentrati: il rischio che tutto possa finire il 4 luglio è concreto, proprio quando il baseball entra nel suo periodo più fruibile. Quali saranno le armi vincenti che intendete mettere in gioco per scongiurare questa possibilità?

A.C. “L’obbiettivo deve essere continuare a giocare il più a lungo possibile, una stagione che si concludesse il 4 luglio sarebbe fallimentare. Noi come sempre contiamo sul gruppo e su piccoli innesti chirurgici che ci permettano di esaltare le potenzialità del collettivo. Voglio aggiungere che il nuovo manager è estremamente motivato, con un’idea di gioco e organizzazione di squadra molto chiare: questo aspetto è fondamentale per farci giocare il più a lungo possibile in questa seconda “strana” estate.”

S.N. “La prima parte del campionato è ostica, non stiamo a girarci intorno. Ci troveremo ad affrontare squadre di grosso calibro e la competizione non sarà certo facile. Non venderemo facilmente la pelle, ma l’obiettivo più realistico, con due soli posti disponibili per avanzare da subito nei gironi, è senza dubbio quello di cercare di uscire vincitori dalla seconda fase.”



Lo schema del campionato