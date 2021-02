Due podi per l’Adriatico Wind Club Ravenna alla finale di Coppa Italia classe Techno 293, ad Ostia

Al 1° Memorial Marco Rossi disputato nel “week end di San Valentino” ad Ostia presso la locale Lega Navale, l’Adriatico Wind Club – (circolo velico affiliato alla Federazione Italiana Vela con attività di windsurf, vela e kitesurf certificato IKO) – presente con 5 atleti della squadra giovanile Techno 293 accompagnati dal coach Roberto Pierani – è tornato a casa con due medaglie: argento negli under 17 per Francesco Forani e bronzo nei più grandi della categoria “Plus” con Pietro Gamberini.

Nella trasferta presenti anche gli under 17 Emma Rinaldini, Luca Barletta e Francesco Silvi. Un risultato di inizio stagione, che ha ripagato del lavoro invernale svolto finora dai ragazzi sia in mare, che a terra. Da venerdì 19 febbraio il team ricomincerà a lavorare nelle acque antistanti Porto Corsini in vista della prossima regata, a cui il Circolo presieduto da Giovanni Forani parteciperà anche con i più giovani della squadra.

L’appuntamento è fra poco più di un mese, il 25-28 marzo sempre ad Ostia.

”La squadra è tornata dalla finale di Coppa Italia di Ostia – afferma coach Roberto Pierani – con buoni risultati (due podi) e con preziose indicazioni per il lavoro del prossimo periodo. Abbiamo disputato 6 regate totali: tre venerdì con mare formato e vento sui 12/15 nodi e tre sabato con acqua piatta e vento da terra sui 10/18 nodi. Domenica niente regate per condizioni meteo avverse: troppo vento e anche troppo freddo! Una buona partenza per questo 2021 che speriamo possa mantenere tutte le attività in programma, considerata la gran voglia di allenarsi e regatare di tutti i ragazzi”.

“Dopo questo bel week end, che ci dà la carica per proseguire nei nostri ambiziosi progetti – commenta il Presidente Giovanni Forani di ritorno da Ostia – un’altra bella notizia è che prossimamente alcuni dei nostri atleti parteciperanno a raduni nazionali di Windfoil (tavola Foil che sta catturando sempre più l’attenzione del windsurf giovanile oltre che olimpico) organizzati dalla Federazione Italiana Vela: sempre più spesso potrete vedere le tavole volanti dei nostri ragazzi dell’Adriatico Wind Club sfrecciare silenziose a Porto Corsini e non solo! Tra gli ambiziosi progetti 2021 non manca l’organizzazione dal 6 al 9 maggio della tappa di Coppa Italia Techno 293, insieme alle classi Formula WIndsurfing e Open Foil, , in occasione del Memorial Ballanti-Saiani, evento che sarà preceduto – per quanto riguarda la vela – dalla regata nazionale della classe Contender, in programma il 17 e 18 aprile”.