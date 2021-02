Il Circolo Velico Ravennate ed Ecogest ancora insieme per il territorio

Si rinnova la partnership tra il Circolo Velico Ravennate ed Ecogest, società leader in Italia nella manutenzione del verde su strade e autostrade. Il sodalizio bizantino e la società di Cotignola continuano ad unire le forze nell’ottica “di un futuro sotto il segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, elemento che accomuna l’operato delle due realtà”.

Molto soddisfatto della rinnovata collaborazione Gianni Paulucci, presidente del Circolo Velico Ravennate: “Siamo contenti della rinnovata collaborazione con Ecogest. E’ grazie a rapporti come questo che riusciamo a portare avanti, con rinnovato entusiasmo, progetti green che decliniamo anche nelle attività della nostra Scuola Vela così da avviare le iniziative di sensibilizzazione già dai più giovani. Il rapporto tra Ecogest ed il Circolo Velico Ravennate è oramai consolidato con reciproca soddisfazione, è l’incontro di due realtà che, ciascuno nel loro ambito, lavorano ogni giorno per dare lustro al territorio e per continuare una tradizione d’eccellenza che da sempre racconta l’essenza della Romagna. Per noi di Ecogest, per la mia famiglia, il Circolo è anche un po’ casa, non solo per l’impegno agonistico dei miei figli, ma anche per la lunga storia che ci accomuna. , nella sfida dell’Americas Cup, con Luna Rossa Prada Pirelli Team che annovera tra i protagonisti un pezzo di storia del Circolo, siamo ancora più orgogliosi e coinvolti in questa splendida avventura” ha commentato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest”.