Luna Rossa vince la Prada Cup ed è in finale di Coppa America

Luna Rossa vince la Prada Cup e conquista l’accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. L’equipaggio azzurro ha dominato le due regate della notte tra sabato 20 e domenica 21 febbraio contro l’imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie.

La finale di coppa America si terrà, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki, dal 6 al 15 marzo prossimo.

Sogna l’Italia con la vittoria di questa notte di Luna Rossa. L’imbarcazione Italiana è riuscita nell’impresa di battere i britannici di Ineos chiudendo il challenge 7-1 e vincendo la Prada Cup 2021. Ora la finale dell’America’s Cup con New Zeland dal 6 al 15 marzo.

C’è molto orgoglio ravennate in questa impresa. Sono 4 i velisti ravennati: Jacopo Plazzi, Umberto Molineris, Andrea Bazzini e Giuseppe Acquafredda.

Luna Rossa torna quindi a giocarsi la Coppa America. A distanza di 21 anni dall’ultima volta la barca italiana vince la selezione degli sfidanti e a andrà a sfidare Emirates Team New Zealand. Oggi come allora sulla strada degli italiani tornerà la barca tutta nera che spesso ha infranto i sogni italiani. Luna Rossa è di nuovo in lizza per vincere il trofeo più antico della vela, vecchio di 170 anni. Un inseguimento durato 20 anni.

“Grandissimo il Luna Rossa Prada Pirelli Team che ha conquistato la Prada Cup portando l’Italia alla finale della Coppa America, dove affronterà il team di New Zealand.

Una vittoria straordinaria ottenuta anche grazie a 4 bravissimi velisti ravennati: Jacopo Plazzi, Umberto Molineris, Andrea Bazzini e Giuseppe Acquafredda. Grazie ragazzi, siete un grande orgoglio! E ora il viaggio continua. Buon vento verso l’America’s Cup” ha commentato con entusiasmo il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.