Pedale Azzurro Rinascita Ravenna: “Con il Comune stiamo valutando la realizzazione di un impianto sportivo per ciclisti”

Con piacevole sorpresa abbiamo appreso dagli organi di informazione locali dell’iniziativa che alcuni cittadini hanno assunto, con la sottoscrizione di una petizione, per la realizzazione di un ciclodromo per ragazzi.

Da anni il Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna, unica Società di ciclismo giovanile del Comune di Ravenna, svolge attività a favore dei ragazzi a partire dall’età di sei anni.

Grazie al fattivo contributo dell’Amministrazione Comunale, che ha realizzato la pista in via Vicoli e sistemato via F.lli Mazzotti a Classe, le ragazze e i ragazzi che vogliono fare questo sport lo possono fare in sicurezza.

Anche in questo periodo di pandemia abbiamo realizzato presso la nostra sede di Fornace Zarattini, un percorso di mountain bike che ha garantito la possibilità di fare sport ad oltre 20 ragazzi, in sicurezza e adempiendo ai protocolli anti Covid 19 fissati dalla Federazione Ciclistica Italiana.

La petizione avviata in questi giorni è molto utile e si affianca alle iniziative che come Società abbiamo messo in campo e che stiamo valutando con il Comune di Ravenna per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato esclusivamente ai giovani che vogliono fare ciclismo.

Un grazie quindi a tutti quelli che vogliono sostenere lo sport del ciclismo e che invitiamo a promuovere, oltre la realizzazione di strutture, la nostra Società, il Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna, che in questi ultimi anni ha riportato il ciclismo giovanile ravennate agli onori anche della cronaca nazionale.

ASD Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna