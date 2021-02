Serie B2. Conad Ravenna subito in campo a S. Giovanni in Persiceto

Neanche il tempo di festeggiare la vetta della classifica del Girone G2 ottenuta sabato grazie alla vittoria casalinga contro la Rubierese Volley per 3-1, la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora torna in campo per la sesta giornata (prima di ritorno). La gara in casa del Calanca Persiceto andrà infatti in scena in anticipo domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 21.

Nel match di andata le giovani ravennate si imposero per 3-0 nella partita di esordio di un campionato che ha visto finora la Conad vincere quattro delle cinque gare disputate. Dopo quella sconfitta però le avversarie hanno perso solo un’altra partita, battendo per 3-1 settimana scorsa la corazzata Ozzano. Il match si preannuncia quindi molto combattuto.

Arbitri della gara saranno Samuele Badan e Simone De Santi. Diretta streaming del match sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ .

“Incontriamo una squadra in netta crescita – commenta Coach Delgado – che nel weekend ha vinto una bella partita contro Ozzano. Sarà certamente una partita difficile e diversa rispetto all’andata, ma noi ci stiamo allenando bene. Il gruppo è solido e le ragazze sono certamente galvanizzate dalle ultime vittorie, ma continuiamo a lavorare di partite in partita, quindi andremo come al solito in campo con l’obiettivo di dare battaglia e ottenere il miglior risultato possibile”.

La classifica

Serie B2 Girone G2

Olimpia Teodora Ravenna 11, Fenix Faenza 10*, Fatro Ozzano 9, Calanca Persiceto 9, VTB Masi Pianamiele 0**, US Rubierese Volley 0*.