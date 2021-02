Basket Ravenna gioca contro Stella Azzurra Roma il 3 aprile al Pala Costa

OraSì Basket Ravenna comunica che la gara contro la Stella Azzurra Roma verrà disputata sabato 3 aprile 2021 alle ore 17 al Pala Costa.

La partita, valida per la 19ma giornata del campionato di serie A2, sarà trasmessa in diretta su ÈTV/Rete7, sul canale 10 del digitale terrestre in Romagna e Bologna e su LNP Pass.