Grandi prestazioni degli atleti lughesi ai regionali di Lanci e di Cross

Grandissime prestazioni degli atleti lughesi in occasione delle due prove regionali di Lanci (Imola e Modena) e delle due prove regionali di Cross (Reggio Emilia e Correggio). A poco più di due mesi dall’infortunio la grintosa Francesca Casprini ritorna già in pedana e lancia il Disco non lontano dal suo personale (m. 38,96) aggiudicandosi il secondo posto nella gara delle Promesse.

Nella gara di Disco Giovanile si sono messe il luce Sophia Osayande (2° posto con il primato personale di m. 30,16) , Rachele Guzzon (3° posto con m. 29,36) ,Giuditta Latorre (4° posto con m. 29,06) e Ilaria Rubbi (5° posto con m. 23,19); mentre nel Martello Giovanile in evidenza Giorgia Strazzari (2° posto con il personale di m. 38,45) ed Elena Ghini (3° posto con 34,54 m.) .

Buona prestazione nel Giavellotto giovanile di Rita Tampella (3° posto con m. 26,28). Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola si è messo in evidenza il martellista Marco Fabbroni che ad Imola ha letteralmente disintegrato il suo personale con l’attrezzo da kg. 6 lanciandolo a metri 53,32 ottenendo la prima piazza .

Ottime anche le prestazioni di Alexander Geminiani nel Disco Giovanile (1° posto con 37,54 primato personale), di Nicola Donati nel Martello Giovanile (3° posto con primato personale di m. 39,62) e di Marco Morini (2° posto con m. 37,67).

Ai regionali di corsa campestre ottime le prestazioni delle juniores M. Celeste Veroli ed Erika Bolognesi (rispettivamente al 3° posto e all’8° posto nel Cross km. 4) e dell’allieva Lovepreet Rai (4° posto nel Cross km. 4).

Nel cross Donne km. 3 si è messa in luce Nadiya Chubak. Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola ottime prestazioni da parte di Riccardo Ghinassi e di Lorenzo Landi(rispettivamente al 2° posto e all’8° posto nel Cross Juniores km. 6).