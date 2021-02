OraSì Ravenna chiamata al recupero della 5^ giornata sul campo della Lux Chieti

Terza trasferta consecutiva per l’OraSì Ravenna, impegnata domani giovedì 25 febbraio alle 20.45 sul campo della Lux Chieti, per il recupero della 5^ giornata del girone rosso di serie A2. La gara, oltre che su LNP PASS, sarà trasmessa in diretta sui canali di Mediasport Group (canale 219 del Digitale Terrestre e 814 del pacchetto Sky) con la telecronaca a cura di Matteo Gandini e il commento tecnico di Fabrizio Frates. Queste sono le parole di presentazione del match di coach Massimo Cancellieri e di Samme Givens.

“Dopo tre partite in trasferta in dieci giorni di sicuro non possiamo essere tutti al 100% dal punto di vista fisico – commenta il tecnico giallorosso – Ma vogliamo anche prendere il lato positivo del giocare ogni tre giorni, perché ci permette di lasciarci prima alle spalle una sconfitta e tornare subito in campo per provare a fare cose diverse. La gestione della fatica spetta principalmente a me, i ragazzi non devono preoccuparsi di questo, devono mettere tutto quello che hanno nella partita di domani. Sembra scontato andare in campo e dare tutto ma non è così, i tifosi lo chiedono e lo sperano ogni volta, ma per un giocatore non è sempre così facile. Ci ricordiamo cosa è successo nella partita di andata contro Chieti e quello che dobbiamo fare stavolta è costruirci dei tiri che abbiano un senso logico, che non siano affrettati o ritardati, ma inseriti in una fluidità di gioco che ci può permettere una maggiore efficacia offensiva. Difendiamo sempre mediamente bene, in attacco c’è invece bisogno di fare qualche canestro in più, variando le soluzioni con cui attaccare le difese, specialmente quelle molto fisiche. Cercando aree del campo differenti e anche protagonisti differenti che ci aiutino a risolvere positivamente le partite”.

“Abbiamo giocato contro di loro solo due settimane fa – aggiunge Givens – è stata una sfida combattuta fino alla fine, dove siamo rimasti incollati agli avversari fino all’ultimo e poi purtroppo hanno prevalso loro. Questa volta dovremo cercare di essere più concentrati, più precisi, più attenti ad ogni singolo possesso e rispettare al meglio il piano gara. Con questo spirito stiamo cercando di prepararci al meglio e siamo pronti a giocarcela”.

Si gioca al PalaTricalle “Sandro Leombroni”, gli arbitri sono Edoardo Gonella di Genova, Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV), Salvatore Nuara di Treviso.