Bronzo per Marta Morara di Atletica Lugo ai Campionati Italiani Indoor Assoluti

Marta Morara ha concluso la sua stagione indoor con un buonissimo terzo posto ai Campionati Italiani Indoor Assoluti che si sono svolti ad Ancona questo week end. Per lei la misura nel salto in alto di 1,80m.

In gara anche Rebecca Scardovi nel pentathlon dove ha concluso ottava con il punteggio di 3370 punti. Primati personali per lei nei 60 ostacoli con 9.06 e nel salto in lungo con 5.43m.

Presente anche Valentina Bianchi nella gara dei 60 ostacoli ma che, per un ostacolo toccato, non conclude in maniera soddisfacente la gara. 18° posto per lei.

Tra gli atleti lughesi che corrono per l’Atletica Imola Sacmi Avis ottimo quarto posto per Michele Brini nell’eptathlon di ritorno da un infortunio.

Per lui 5156 punti e buon risultato nei 60 ostacoli con 8.41. Quinto posto invece per il fratello Alberto Brini che con 4849 punti frantuma il precedente primato personale. Per lui primati personali nelle gare singole del salto in lungo con 7.02m, nel salto con l’asta con 3.80m e nei 1000m con il tempo di 2:50.72.