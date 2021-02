Cervia. Al Fantini Club arriva live Golf, sport per tutti

In arrivo martedì 2 marzo alle ore 21 il nuovo appuntamento della rubrica “Fantini Club LIVE: Sport Turismo”. “Golf: sport per tutti” sarà il tema affrontato questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari, insieme a Claudio Fantini e cinque grandi ospiti del mondo del golf:

– Silvio Grappasonni, telecronista Golf TV e Eurosport;

– Gian Paolo Montali, direttore generale Ryder Cup 2023;

– Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus, Napoli e Nazionale, grande appassionato di golf e titolare della fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus;

– Roberto Zappa, commissario tecnico della Nazionale golf femminile e commentatore Tv di Sky Sport;

– Costantino Rocca, mito del golf italiano, con al suo attivo tre partecipazioni alla Ryder Cup, passato alla storia anche per la vittoria nel singolo contro Tiger Woods nell’edizione del 1997.

Sarà un occasione per fare il punto sulla situazione del golf in Italia, uno dei pochi sport che si può praticare, dal punto di vista agonistico e dei circoli, e dare consigli per la preparazione fisica. Da non perdere anche la lezione del maestro Nicola Zappa che svelerà come giocare per uscire bene dal bunker.

Come di consueto, l’appuntamento è alle ore 21.00, in diretta sulle pagine Facebook @fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley e sui siti fantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta. L’evento potrà inoltre essere seguito live anche su OA Sport.