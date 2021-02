Faenza. Sessioni di test produttive per AlphaTauri-Honda ad Imola

Una tre giorni di test produttiva per l’AlphaTauri ad Imola, sede del GP dell’Emilia Romagna & Made in Italy. Il tracciato del Santerno, tornato in calendario a gran sorpresa nel 2020 causa anche pandemia Covid-19, torna nel 2021 con grandissime aspettative. Il team con base a Faenza, AlphaTauri, ha effettuato un filming day e test con la nuova vettura AT02-Honda. Non solo la vettura che solcherà le piste del nuovo Mondiale F1 in azione sulla pista imolese, ma anche l’ultimo esemplare Scuderia Toro Rosso (la STR-14) con livrea attuale per onorare gli sponsor.

Scuderia AlphaTauri Filming Day 2021: AT02 & Toro Rosso STR14 in action at Imola Circuit – YouTube

AlphaTauri ha effettuato i 100 km concessi dalla Federazione Internazionale per il filming day impiegando gomme Pirelli dimostrative, affidando la vettura ad entrambi i piloti del team, Pierre Gasly e il rookie Yuki Tsunoda. Il pilota nipponico ha condotto un programma di test molto impegnativo con la STR14. Ad Imola è stato possibile ammirare il nuovo muso più stretto della AT02 rispetto all’esemplare dello scorso anno, oltre agli interventi nella sospensione anteriore.

I prossimi test sono previsti dal 12 al 14 marzo 2021 in Bahrain, in attesa che il Big Circus apra le danze proprio sulla pista di Sakhir dove, lo scorso anno, furono disputate ben due gare. Tante attese per AlphaTauri sulla power-unit Honda RA621H grazie al lavoro svolto dai tecnici giapponesi sul motore 6 cilindri turbo e sul sistema ibrido.