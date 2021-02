Ravenna Runners Club. Lunedì 1 marzo aprono le iscrizioni agli appuntamenti del 2021

Una data da segnare nel calendario e da evidenziare. Lunedì 1° Marzo Ravenna Runners Club apre ufficialmente le iscrizioni a tutti gli appuntamenti previsti nell’arco del 2021 così come calendarizzati poco più di un mese fa. Dalla prossima settimana sarà dunque possibile iscriversi sia ai nuovi eventi che alle grandi manifestazioni confermate, il tutto accedendo al sito web www.maratonadiravenna.com. Quattro appuntamenti da non perdere.

Domenica 30 Maggio 2021 – Ravenna Music Run

Un nuovo format, un’idea che unisce insieme sport, attività all’aperto e musica, settori che hanno una gran voglia di ripartire. Sviluppando l’idea già messa in pratica con successo durante la Maratona di Ravenna, una 10 Km, sia competitiva che ludico motoria in maniera da essere accessibile a tutti, costellata lungo il percorso da punti “musicali” a cura di band, scuole e gruppi. Un percorso che seguirà un filo conduttore legato sia ai diversi generi che alle decadi che hanno segnato la storia della musica. L’evento si svolgerà, naturalmente, se le normative in vigore ne consentiranno uno svolgimento adeguato.

Domenica 5 Settembre 2021 – Ravenna Park Race

Terza edizione della manifestazione organizzata nell’affascinante e unico percorso che si dipana fra la pineta San Vitale, la massicciata sul mare e la Pialassa della Baiona con Trail Running ed Eco Walking. Un viaggio tra stradelli incorniciati in un sottobosco da favola, tra il mare, i canali, i casoni da pesca, piante di rara bellezza e uccelli di ogni specie tra i quali i famosi aironi. Partenza e arrivo a Casal Borsetti, con transito nei territori di Porto Corsini e Marina Romea.

Domenica 26 Settembre 2021 – Pink RAnning

La novità di una corsa “in rosa”, ma aperta ad ambo i sessi. Lo sport si unirà al sociale come già accaduto tante volte nel passato, con un messaggio specifico. L’evento sarà infatti organizzato con il coinvolgimento di Linea Rosa e tutta la sua rete associativa per lanciare un segnale nella lotta alla violenza contro le donne. Un evento di caratura nazionale pensato per utilizzare il canale del running come cassa di risonanza per un problema sempre più difficile da combattere.

Dal 12 al 14 Novembre 2021 – Maratona di Ravenna Città d’Arte 2021

Il weekend più atteso con tutte le iniziative del suo grande contenitore. Venerdì 12 l’apertura dell’Expo, Sabato 13 la Family Run e la Dogs & Run, Domenica 14 il grande giorno con Correndo Senza Frontiere, Good Morning Ravenna, Ravenna Half Marathon e naturalmente la 22esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Tutti pronti allo start che darà il via ad un infinito serpentone di runner tra colore e calore. Un evento unico ed imperdibile.

Per quanto riguarda le iscrizioni del weekend della Maratona, ricordiamo che i runner già iscritti all’edizione 2020 della 42K e della 21k, annullate per l’emergenza Coronavirus, potranno scegliere, nel caso non l’avessero ancora comunicato a info@maratonadiravenna.com, se utilizzare la loro iscrizione nel 2021 oppure nel 2022 o, come ulteriore possibilità, trasferire l’iscrizione ad altra persona.