Impennata di iscrizioni per le attività di Atletica Cervia Asd

L’atletica a Cervia ha preso il via alla grande, nel 2021. Al fronte di una ondata pandemica che ha penalizzato molte attività sportive, al contrario, quella dell’atletica ha avuto una vera impennata a livello di iscrizioni, al punto da aver raggiunto un vero e proprio record per la Atletica Cervia Asd, nata nel 2013: ottanta iscritti a livello giovanile, cui vanno ad aggiungersi una trentina di agonisti dei corsi serali.

Una bella soddisfazione per gli addetti ai lavori, rispettivamente il Presidente Ivan Carlo Villini e le due preparatici: Anna Giunchi per agonisti e ragazzi/cadetti e Angelica Gatta per gli esordienti. La più grande soddisfazione, oltre che il veder crescere il numero di allievi di settimana in settimana, è vederli venire al campo con entusiasmo, incuranti persino del maltempo.