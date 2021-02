Lunedì 1 marzo riparte in diretta streaming ‘Sport Hub’

Lunedì 1 marzo 2021, alle ore 21,00 partirà la diretta streaming della 1^ puntata della

trasmissione “SPORT HUB”, che tornerà in onda per la seconda stagione sportiva consecutiva.

La novità di questa stagione è che la trasmissione sarà itinerante ed abbraccerà diverse attività

commerciali e di ristorazione della zona.

La trasmissione sarà condotta, come sempre, da Carlo Dall’Aglio e Roberto Ronchi che

ospiteranno di settimana in settimana, vari atleti, coach e dirigenti emiliano romagnoli.

Focus principale sarà il nuovo campionato di serie C Gold Emilia Romagna/Veneto di basket, senza dimenticare le altre categorie della palla a spicchi, ma anche le altre discipline del nostro territorio.

Si racconteranno principalmente le gesta di Virtus Imola ed Aviators Lugo con ampie divagazioni sulle altre partite del nuovo girone di C Gold, ma anche del Faenza Basket Project in serie A2 femminile, di Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza, Rinascita Rimini e Andrea Costa Imola in serie B maschile.

Tutti i tifosi, gli appassionati di basket e gli affezionati spettatori potranno partecipare tramite messaggi online, seguendo la trasmissione ai seguenti link canale youtube SportHub20; pagina facebook SportHub20. La trasmissione proseguirà ogni lunedì, alle ore 21,00 ed è realizzata in collaborazione con Tuttosportimolese.com, Basket Eventi & Sport e Carlone Magno Productions.

Gli addetti ai lavori che vorranno partecipare, potranno contattare la trasmissione.