Brillante cammino per Simone Cristiano, portacolori del Ct Cervia, nel torneo nazionale del Tc Baratoff di Pesaro

Ottimo risultato per Simone Cristiano nel 33° trofeo “Ornamobil”, il torneo giovanile a partecipazione straniera organizzato dal Tc Baratoff di Pesaro, riservato alle categorie Under 10-12-14-16, maschili e femminili.

Il portacolori del Circolo Tennis Cervia era impegnato nel tabellone Under 14 maschile dove si è fatto largo nel main-draw battendo al 1° turno Alberto Maria Mami per 6-4, 6-0, al 2° turno Alessandro Pesaresi per 6-2, 6-1, negli ottavi ha beneficiato del forfait del n.1 del seeding, Mattia Rubicondo, nei quarti si è imposto su Alex Romano, testa di serie n.8, per 6-2, 7-6, in semifinale ha eliminato il riminese Luca Butti (Gt Rivazzurra), testa di serie n.5, per 6-3, 6-3, mentre in finale ha ceduto a Pietro Briganti (Ct Zavaglia), allievo della Ravenna Tennis Academy, che si è imposto per 6-2, 6-3.

Da sottolineare il brillante cammino di Cristiano, partito addirittura dal tabellone di qualificazione, fino ad arrivare a giocare una splendida finale nell’importante torneo marchigiano.