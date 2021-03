Serie B2. Rinviata a data da destinarsi la partita tra Conad Olimpia Teodora e VTB Masi Pianamiele Bologna

Conad Olimpia Teodora comunica che la partita, originariamente in programma per 6 marzo, alle ore 18, presso la palestra di Lido Adriano, tra Conad Olimpia Teodora e VTB Masi Pianamiele Bologna, valida per la settima giornata di Serie B2, Girone G2, è stata rinviata a data da destinarsi. Comunicheremo la data precisa del recupero appena sarà ufficializzata.