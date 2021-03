La Rekico conquista una vittoria d’oro ad Alessandria

La Rekico ritorna alla vittoria ad Alessandria, un successo centrato al termine di un match dai due volti, vinto grazie al solito atteggiamento e alla difesa, grandi protagonisti nel secondo tempo. Ottime notizie arrivano anche dall’infermeria con il recupero di Pierich e ora mancano soltanto Filippini e Anumba per riavere il gruppo al completo.

Nel primo tempo sono i tiri da tre di Alessandria a spostare gli equilibri. Il 9/21 dai 6,75 regala ai piemontesi il vantaggio di 47-38 all’intervallo, ma anche la Rekico ci mette del suo non difendendo come dovrebbe. Il cuore però non manca e lo si vede quando dal 9-15 i faentini impattano sul 19-19 e anche nel secondo quarto, dove nonostante non abbiano giocato ad alti ritmi, sono comunque sempre rimasti ancorati agli avversari. Da segnalare l’ottima prova di Ly-Lee sotto i tabelloni, anche ad Alessandria unico pivot di ruolo a disposizione di coach Serra.

Serviva dunque la classica miccia per far saltare il banco e questo momento chiave è nello spogliatoio durante l’intervallo, quando i giocatori e gli allenatori si guardano negli occhi capendo di dover reagire. Al rientro in campo è tutta un’altra Rekico, aggressiva in attacco e determinata in ogni zona del campo, brava anche a segnare con maggiore continuità.

Il primo segnale di riscossa è un break di 11-0 che porta i Raggisolaris dal 48-53 al 59-53 propiziato da Iattoni (13 punti per lui nel quarto) poi il testimone passa a Ballabio. Insieme a Rubbini alza i ritmi mandando in confusione Alessandria, dando poi spettacolo in attacco con un paio di canestri da applausi e la tripla del 71-64 a 3’ dalla fine. Alessandria ritorna sotto a 1’29’’ (69-72), ma la Rekico ha troppa voglia di vincere e proprio con Rubbini e Ballabio chiude i conti a 24’’ dalla sirena sul 76-69.

La nuova classifica: Rimini 20; Omegna* e Faenza** 16; Imola** 14; Alba 12: Oleggio* 12; Cesena** 8; Alessandria 0. * Partite da recuperare

PROSSIMO TURNO

La Rekico ritornerà in campo domenica 7 marzo alle 18 al PalaCattani contro la Mamy Oleggio, ultimo incontro della prima fase. Mercoledì 10 marzo alle 18, sempre al PalaCattani, si giocherà il recupero dell’undicesima giornata e sabato 13 marzo alle 18 a Cesena (decima giornata) si concluderanno i recuperi e la prima fase del campionato per i faentini.

TABELLINO

Fortitudo Alessandria 72

Rekico Faenza 77

(25-21; 47-38; 57-59)

FORTITUDO ALESSANDRIA: Avonto 15, Ferri 24, Dal Maso 4, Giancarli 16, Lisini, Valle 5, Pavone ne, Galipo 8, Gaspari ne. All.: Vandoni

REKICO FAENZA: Testa 6, Rubbini 11, Marabini ne, Calabrese 3, Ballabio 18, Ly-Lee 12, Iattoni 15, Solaroli, Ragazzini ne, Petrucci 9, Pierich 3. All.: Serra

ARBITRI: Sironi e Lucotti