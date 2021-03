OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara. Il Ravenna non concede lo spostamento della gara

Il Basket Ravenna ha comunicato ufficialmente la decisione di non concedere la propria disponibilità allo spostamento della gara 2863 del 7 marzo 2021, OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara, “a tutela dell’equità sportiva del campionato”.

La decisione è stata presa dopo che ieri, al termine di un confronto telefonico tra il Presidente Roberto Vianello e il Presidente Francesco D’Auria, il Basket Ravenna aveva deciso di dare la disponibilità ad uno spostamento della gara prevista per il 7 marzo, richiedendo però una documentazione completa che potesse attestare che studi medici esterni alla società non avessero concesso le idoneità sportive dei giocatori.

“Malgrado tale disponibilità, pur consci della privacy che protegge la persona ma disponibili altresì a ricevere documentazione in cui i singoli nomi fossero stati oscurati, abbiamo ricevuto solamente la dichiarazione dello staff del Kleb Basket Ferrara” spiegano dal club giallorosso.

Basket Ravenna Piero Manetti, in una nota inviata alla stampa, evidenzia tutti i passaggi intercorsi nelle ultime settimane, tra OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara.

In data 25 febbraio 2021 il nostro Direttore Generale, Julio Trovato, ha ricevuto telefonata della Lega Nazionale Pallacanestro che su richiesta della Società Kleb Basket Ferrara voleva definire la data di recupero della gara che si sarebbe giocata il 7 marzo senza che al Basket Ravenna fosse mai stata richiesta la disponibilità dello spostamento. La risposta è stata di attendere il martedì precedente alla gara per verificare insieme a Ferrara la situazione di atleti e staff” raccontano i giallorossi -. Nei giorni successivi sono usciti vari articoli sulle testate giornalistiche ferraresi che in più occasioni definivano la gara già spostata, indicando anche una ipotetica data di recupero in una giornata in cui attualmente è ancora in programma la seconda fase. In un articolo su “Il Resto del Carlino – Ferrara” del 2 marzo con un importante virgolettato la dirigenza del Kleb indica chiaramente l’intenzione di prendere “i giusti tempi” per recuperare al meglio la salute dei propri atleti”.

“Con il CU 438 del 30 novembre 2020 la Federazione Italiana Pallacanestro definisce le modalità di spostamento delle gare per i club colpiti da Covid – 19.

In data 2 marzo abbiamo ricevuto una mail della Lega Nazionale Pallacanestro in cui veniva indicato che non esistono elementi sufficienti che possano determinare un rinvio della gara – proseguono dal Basket Ravenra -. “Il 3 marzo il Kleb Basket Ferrara invia richiesta ufficiale alla Federazione Italiana Pallacanestro, allegando la documentazione, per lo spostamento della gara. Il 4 marzo, dopo aver sollecitato ulteriore documentazione, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che non vi sono i requisiti per il rinvio di ufficio della gara”.

“Una qualunque gara può essere spostata con il comune consenso dei due Club coinvolti per motivazioni anche non inerenti al Covid – 19” proseguono dal Basket Ravenna, che però non ha gradito il mancato invio della documentazione richiesta, tanto da decidere di non concedere la propria disponibilità allo spostamento della gara prevista per il 7 marzo.