Gran Premio Nuvolari 2021: la carovana passerà anche da Brisighella, Faenza, Lugo, Conselice e Cervia

Gli organizzatori del prestigioso Gran Premio Nuvolari, gara internazionale di regolarità per auto storiche, hanno da poco reso noto il programma dell’edizione 2021; per quanto riguarda la Romagna, la carovana dei partecipanti entrerà nella nostra area nel corso del tardo pomeriggio di venerdì 17 settembre, arrivando dalla Toscana , Via Passo della Colla, Marradi, Brisighella, Faenza, Forlì, con un primo transito in queste due ultime città, Cervia e fine tappa alle 19.30 a Cesenatico.

Il giorno seguente ripartenza alle ore 7 da Rimini dal Parco Fellini, a seguire Montefiore Conca e un lungo itinerario in Umbria e Toscana e rientro a Rimini in Piazza Tre Martiri alle 18.30, dopo aver toccato Sant’Agata Feltria e San Marino, sede di una prova cronometrata.

19 settembre, ultima tappa, con arrivo a Mantova: si ripartirà nuovamente dal Parco Fellini di Rimini alle ore 7 , Santarcangelo, con soste a Predappio e Meldola per le prove cronometrate a cura del Racing Team Le Fonti; si ripasserà da Forlì ,per poi raggiungere nuovamente Faenza, con sosta per un controllo a timbro in Piazza del Popolo a cura della Scuderia Top Driver e con la presenza della team di F1 Alpha Tauri; i partecipanti abbandoneranno la Romagna via Lugo, Conselice e Argenta.