Hoka One One nuovo Title Sponsor della Maratona di Ravenna

Mancano ancora nove mesi allo start previsto su Via di Roma, ma la programmazione della Maratona di Ravenna Città d’Arte prosegue a ritmo spedito nella convinzione che vaccini e norme di contenimento portino, a novembre, ad avere una condizione che consenta lo svolgimento regolare del grande evento.

E proprio in questa prospettiva Ravenna Runners Club e Hoka One One hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per i prossimi due anni, con opzione per il terzo. La Maratona di Ravenna intraprende dunque un nuovo percorso con la nota azienda sportiva. HOKE ONE ONE sarà il title sponsor sulla distanza dei 42k legando in maniera forte il proprio brand alla manifestazione che assumerà la denominazione di “Hoka Maratona di Ravenna Città d’arte”

Uno sponsor con una storia tutta da raccontare. Hoka One One nasce da un’intuizione, sulla cima di una montagna in Nuova Zelanda. I fondatori Jean-luc e Nico volevano semplificare la corsa in discesa ripensando alla natura delle scarpe. La loro idea funzionò, per la gioia di tutto il mondo dell’ultra marathon. Quello che non si aspettavano era che grazie alla loro intuizione sarebbero riusciti a risolvere un problema generale del running: non solo correre per 50 miglia in discesa è difficile, ma tutti i tipi di corsa lo sono. Perché correre quando si può volare?

Hoka One One si pronuncia “o-ka o-ne o-ne”. Significa “volare sopra la terra” in Maori. Un brand anticonformista che si è sempre distinto dagli altri. HOKA è l’azienda a più rapida crescita nel settore running shoes che realizza prodotti di assoluta performance per il trail, la corsa su strada ed il triathlon, proponendo modelli per ogni tipo di atleta che sia in grado di apprezzare la sensazione di corsa unica che le scarpe sanno regalare.

“È con estremo piacere – sottolinea Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – che annunciamo questa partnership. Siamo convinti che la scelta di investire oggi su eventi di massa e impegnarsi affinché questi possano svolgersi nel pieno rispetto delle normative sia un segnale forte. Un messaggio per tutti coloro che ogni giorno lavorano per la ripresa economica e sociale del nostro paese, nel running e non solo”.

Una collaborazione che parte con i migliori auspici: “Quello che abbiamo siglato – spiega ancora Righini – è un accordo fra realtà che guardano al futuro e che hanno voglia di impegnarsi in progetti e idee innovative per comunicare e intercettare un target di pubblico pieno di entusiasmo. Diamo il benvenuto ad HOKA ONE ONE nella nostra famiglia e siamo certi che, insieme, svolgeremo un grande lavoro arricchito da iniziative che porteranno una ventata di novità”.

“La collaborazione con Maratona di Ravenna – dice Simone Ponziani, Ceo di Artcrafts International, distributore esclusivo per l’Italia di HOKA ONE ONE – è per noi il naturale approdo di un percorso di sviluppo del brand che ha nella zona di riferimento un forte epicentro. Per questo non ci siamo fatti sfuggire l’opportunità, appena si è presentata. L’idea di legare il brand a un evento che si identifica fortemente nei valori artistici e paesaggistici del territorio, mantenendo il suo appeal internazionale, è coerente con le nostre strategie di comunicazione. Nel 2021 HOKA ha in programma il lancio di numerose novità nella gamma road e l’accordo con Maratona di Ravenna è strategico per comunicare in modo efficace, integrato e ‘sul campo’ i nuovi prodotti. Come abbiamo comunicato all’inizio dell’anno, infatti, ogni progetto di sponsorship sulle gare sarà concepito come una piattaforma di comunicazione che accompagna il runner con contenuti di valore durante tutto il percorso di attesa e preparazione della gara”.