Al via il Campionato regionale U17 di Pallamano

E’ cominciato il campionato regionale under 17 maschile che vede la partecipazione della Pallamano Mordano, allenata da coach Fabrizio Tassinari.

I bianconeri sono stati inseriti nel girone B, insieme a 1985 Bologna, Estense, Ariosto Ferrara e Valsamoggia.

Partecipano al campionato under 17 anche Carpi, Modena SPM, Parma, Spallanzani Casalgrande e Ravarino, raggruppate nel girone A.

La formula prevede 10 squadre suddivise in due gironi, con gare di andata e ritorno. Al termine della regular season, si disputeranno le Final 4, in due giornate, con gli incroci in semifinale 1^A-2^B e 1^B-2^A. Le vincitrici si scontreranno nella finalissima che decreterà il gruppo campione di area Emilia Romagna nella categoria under 17, che accederà, poi, alla Fase Nazionale.

Questo il calendario del campionato under 17 Emilia Romagna:

1 giornata

05/03/21 18.30 Estense-Ariosto Ferrara 19-15

02/04/21 18.00 Mordano-Valsamoggia

2 giornata

07/03/21 16.30 Valsamoggi-Ariosto Ferrara (rinviata)

07/03/21 18.30 1985 Bologna-Estense 36-15

3 giornata

13/03/21 17.00 Ariosto Ferrara-Mordano

14/03/21 16.30 Valsamoggia-1985 Bologna (rinviata)

4 giornata

21/03/21 17.00 1985 Bologna-Mordano

21/03/21 17.00 Estense-Valsamoggia (rinviata)

5 giornata

28/03/21 11.00 Mordano-Estense

28/03/21 17.30 1985 Bologna-Ariosto Ferrara

1 giornata ritorno

11/04/21 11.00 Ariosto Ferrara-Estense

11/04/21 16.30 Valsamoggia-Mordano

2 giornata ritorno

18/04/21 15.00 Ariosto Ferrara-Valsamoggia

18/04/21 18.00 Estense-1985 Bologna

3 giornata ritorno

25/04/21 11.00 Mordano-Ariosto Ferrara

25/04/21 11.30 1985 Bologna-Valsamoggia

4 giornata ritorno

02/05/21 11.00 Mordano-1985 Bologna

02/05/21 16.30 Valsamoggia-Estense

5 giornata ritorno

08/05/21 16.00 Estense-Mordano

09/05/21 15.00 Ariosto Ferrara-1985 Bologna