Il 14 marzo Pallamano Romagna attesa dal Tirol ad Innsbruck

In un campionato sempre più a singhiozzo, torna finalmente in campo la Pallamano Romagna. E lo farà domenica 14 marzo, alle ore 16, quando valicherà i confini nazionali andando a far visita agli austriaci del Tirol, ad Innsbruck.

Sarà il recupero del 5° turno del girone di ritorno che, da calendario si sarebbe dovuto svolgere domenica scorsa. Gli arancioblu dovranno, poi, recuperare anche il turno precedente, in casa, contro Crenna (data ancora da definire).

Nei due turni rinviati, la Pallamano Romagna ha registrato in classifica il sorpasso di Cologne (ora appaiato a Crenna al 4° posto) e di Cassano Magnago sul +1, mentre Ferrara United ha rimontato fino ad una lunghezza rispetto a Tassinari e compagni.

Il Tirol, dal canto suo, arriva da un febbraio tremendo, in cui ha incassato solo sconfitte, a ritroso contro Cassano Magnago (20-26), Malo (20-21), Torri (27-29) ed Arcom (23-26). L’ultima vittoria in campionato degli austriaci risale al 23 gennaio con il 38-18 casalingo sull’Oderzo e, prima, i successisu Crenna (29-25) e Mezzocorona (37-23). In classifica gli austriaci si sono staccati dalle primissime posizioni ed ora comandano con soli 2 punti sulla coppia Crenna e Cologne.

La squadra sarà affidata a coach Fabrizio Folli, in quanto Domenico Tassinari è ancora indisponibile. Non saranno della gara nemmeno Amir Boukhris, Dario Chiarini e Tommaso Albertini. Certamente rimaneggiata la formazione romagnola andrà in Austria con lo spirito di chi deve reagire ad un momento molto difficile sia per l’inattività forzata che per gli ultimi risultati inanellati contro Mezzocorona e Ferrara United. L’avversario non è certamente dei più comodi, soprattutto dal punto di vista fisico. I ragazzi di coach Klaus Hagleitner, infatti, hanno senz’altro nella veemenza fisica il proprio punto di forza, senza sottovalutare le capacità tecniche di atleti come Prader, Demmerer e Igbinoba, solo per citarne alcuni.

All’andata (25-32 al PalaCattani) non bastò l’ottima prestazione balistica di Stefano Babini (6) e di Gregorio Mazzanti (7) per aver la meglio di un Tirol trascinato da Johannes Demmerer e Lukas Prader (7 reti per entrambi) e la coppia formata da Jua Einwanger e Philipp Igbinoba (6 a testa).

Classifica:

Malo 36 (18), Torri 28 (17), Tirol 24 (17), Crenna 22 (16), Cologne 22 (17), Cassano Magnago 19 (18), Pallamano Romagna 18 (16), Ferrara United 17 (18), Vigasio 12 (18), Arcom 11 (16), San Vito Marano 10 (18), Leno 9 (17), Mezzocorona 8 (18), Oderzo 4 (16).