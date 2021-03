Cervia. L’ASD calcio del Duca Grama “a disposizione con volontari e strutture per la vaccinazione alle nostre comunità”

Tutto il gruppo dirigente della ASD calcio del duca grama, che rappresenta un settore importante del calcio e di questa disciplina sportiva in un periodo di grande difficoltà come quella che stiamo attraversando, ha deciso di “mettersi a disposizione in modo diverso in favore dei cittadini”.

E lo fa, spiega il presidente ASD calcio del duca grama Gianni Grandu, “mettendo a disposizione le strutture spogliatoi e infermeria del centro sportivo “Sbrighi“ a Castiglione di Ravenna, che gestisce, insieme a dei volontari per la parte organizzativa che possono svolgere attività non qualificate (apertura Locali, pulizie, vigilanza e supporto…) , per le esigenze delle vaccinazioni Contro il Covid sul nostro territorio. Dunque Noi ci siamo e diamo la Nostra disponibilità alle istituzioni che sono impegnate In questo contesto Così complicato e delicato per il nostro paese. Una visione diversa di come ci si può trasformare, per dare sempre disponibilità anche al di fuori del calcio, per il bene del persone delle nostre comunità”.