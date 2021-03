Le congratulazioni dell’Amministrazione di Lugo a Valentina Vezzali nuova sottosegretaria allo Sport

“Tutti ricordano Valentina Vezzali per i suoi numerosissimi successi ottenuti in tutto il mondo. Nella memoria dei lughesi c’è però anche il ricordo di quando, qualche anno fa, abbiamo avuto l’onore di ospitare questa immensa campionessa nella palestra di scherma, da poco inaugurata all’interno del Palazzetto dello sport di via Sabin. Pochi giorni fa Valentina Vezzali è stata nominata sottosegretaria allo Sport e noi ci teniamo a congratularci con lei per questo importante ruolo che le è stato affidato”. Con queste parole il vicesindaco di Lugo con delega allo Sport, Pasquale Montalti, ricorda Valentina Vezzali, a cui esprime le congratulazioni e augura buon lavoro a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

Valentina Vezzali è infatti venuta a Lugo il 15 giugno 2018. In quella giornata ha partecipato alla cerimonia di intitolazione ad Achille Antonellini, fondatore e primo presidente della Società Schermistica Lughese, della nuova palestra di scherma, collocata all’interno del Palazzetto dello sport di via Sabin di Lugo.

“Sarà nostra cura, insieme alla Società Schermistica Lughese, invitarla nuovamente a Lugo per un costruttivo dibattito sullo sport”, conclude Montalti.