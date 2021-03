La famiglia del Basket Ravenna si arricchisce di un nuovo partner. Si tratta di Clinica Mobile, giovane azienda che da 7 anni opera nel campo della tecnologia, offrendo servizi e consulenza (anche a domicilio) per aziende e privati in ambito informatico, riparazione di computer, notebook, periferiche, tablet e smartphone di ogni marca.

Oggi il capitano dell’OraSì Ravenna, Alberto Chiumenti e il GM Julio Trovato hanno incontrato il titolare di Clinica Mobile, Matteo Tampieri, che insieme ai due soci Ivan e Alessandro gestisce il laboratorio-negozio di viale Alberti 27 a Ravenna.

Gli interventi più richiesti dai clienti di Clinica Mobile: “La gestione delle necessità quotidiane che ogni utente può incontrare, come installazione di programmi e sistemi informativi, configurazione reti via cavo e senza fili, hardware generico, risoluzione di problemi comuni quali malfunzionamenti di componenti, virus, perdita di dati”.

Come nasce la volontà di sostenere il Basket Ravenna da parte di Clinica Mobile: “Crediamo molto nella realtà del territorio, le nostre famiglie sono di qua, siamo ravennati al 100%. Per noi è importante essere identificati con una realtà giovane e fresca come quella del Basket Ravenna che riscuote tantissimo successo e simpatia, non solo in città. Siamo felici e orgogliosi di esserci e continueremo a farlo, in attesa di poter tornare a vedere le partite dal vivo: respirare l’atmosfera del palazzetto e condividerla con gli altri è la cosa che ci manca di più. Per noi tutte le partite sono un evento, un bellissimo modo per staccare la spina dalla quotidianità. Ogni volta che entri al palazzetto e inizi a tifare è un momento di evasione e di divertimento da ricordare”.