Finisce il sogno di Luna Rossa. New Zealand vince la Coppa America. Ai sei ravennati del team: Grazie!

Il sogno di Luna Rossa e di tutta Italia, di continuare a combattere per conquistare la 36esima Coppa America è terminato questa notte. Con il punteggio di 7 – 3 il Team New Zealand ha vinto una delle battaglie navali più entusiasmanti di sempre. La grande sfida è finita con il trionfo dei padroni di casa, favoriti della vigilia, ma l’Italia si puo’ dire orgogliosa del suo team.

Gli appassionati di vela, hanno sognato assieme ad una splendida Luna Rossa Prada Pirelli Team. Nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America (solo il Moro di Venezia, a San Diego nel ‘92, ne aveva conquistata una).

E c’è tanta Emilia Romagna, nel team italiano: sei ravennati, Andrea Bazzini (performance, responsabile del software), Umberto Molineris (sailor), Jacopo Plazzi (sailor) e Matteo Plazzi (direttore tecnico della Prada Cup), Antonio Vettese (responsabile della comunicazione), da Bagnacavallo, Francesco Longanesi Cattani (relazioni esterne). E poi il riminese Max Sirena (director and skipper), il cesenate Marco Mercuriali (rules coach) e il cervese Giuseppe Acquafredda (mast and rigging). E ancora il modenese di Zocca, Matteo Olivieri (head of oil), e tre reggiani di cui il più noto è Gilberto Nobili (operations manager) da Castelnovo ne’ Monti, oltre agli ingegneri Michele Crotti e Denis Corti.

Già si pensa a come festeggiare. Il Sindaco di Cervia, Massimo Medri è stato il primo a postare su Facebook un breve commento: Grazie ragazzi! Ci avete fatto sognare! Una splendida Luna Rossa Prada Pirelli Team! Ora aspettiamo il nostro concittadino Pino Acquafredda, per festeggiare appena si potrà!