Splendido debutto per Pallamano Romagna under 17 che si impone 37-23 sul Ferrara

Splendido debutto per l’under 17 guidata da coach Fabrizio Tassinari che si impone 37-23, a domicilio, sull’Ariosto Ferrara allenato da Antony Laera.

Avvio gara chiaramente di studio e di assestamento in campo, visto i 13 mesi di astinenza del clima campionato. Poi, l’inerzia del match prende decisamente la strada del Mordano che scappa nel punteggio fin dal primo tempo.

Dopo l’1-1 iniziale, Ballanti, Rinaldo e Mengoli firmano il primo strappo (5-1), quindi una timida reazione dei locali con Guarelli, Tarroni e Lentini (tripletta) rimette in gioco l’Ariosto sul 9-7. Nella seconda parte della frazione, Mordano riprende le redini del gioco in mano e infila un altro deciso break: 14-9, grazie agli spunti di Rinaldo (2), Fisi, Tondini e Zavagli. Il primo tempo si chiude sul 20-13, che è già una sorta di condanna per l’Ariosto: Mengoli chiude la frazione a quota 7 reti, Rinaldo a 4 e Tondini a 3.

Nella ripresa Mordano allunga in maniera costante e decisa, senza lasciare mai uno spiraglio agli estensi che si devono accontentare di arricchire il proprio referto personale.

Dopo poche battute, infatti, il punteggio spiana la strada verso la vittoria al Mordano di Fabrizio Tassinari (26-15, poi 30-17 e 33-19) grazie alle prodezze offensive di Tondini (6 nel frangente), Pezzi, Zavagli e Ballanti. I ferraresi oppongono un minimo di resistenza con Tarroni, Lentini, Pezzini e Camerani.

Il finale di gara è assolutamente in discesa per Mordano che conquista i primi punti in classifica.

La squadra è chiaramente ancora da rodare e da amalgamare nei meccanismi di gioco sia offensivi che difensivi, ma l’esordio è ottimo ed il 37-23 finale lo certifica.

Prossimo impegno per Emiliani e compagni sarà la trasferta a Bologna contro la 1985 domenica 21 marzo 2021 alle ore 17.

Girone B under 17 Emilia Romagna:

1 giornata

05/03/21 18.30 Estense-Ariosto Ferrara 19-15

02/04/21 18.00 Mordano-Valsamoggia

2 giornata

07/03/21 16.30 Valsamoggi-Ariosto Ferrara (rinviata)

07/03/21 18.30 1985 Bologna-Estense 36-15

3 giornata

13/03/21 17.00 Ariosto Ferrara-Mordano 23-37

14/03/21 16.30 Valsamoggia-1985 Bologna (rinviata)

4 giornata

21/03/21 17.00 1985 Bologna-Mordano

21/03/21 17.00 Estense-Valsamoggia (rinviata)



Under 17 girone B 3^ giornata

Ariosto Ferrara-Mordano 23-37 (p.t. 13-20).

Ariosto: Perra, Govoni, Tarroni 3, Smilyi, Rossetti 2, Pezzini 5, Maccanti 1, Lentini 7, Guarelli 2, Fonsati, Camerani 3. All: Laera.

Mordano: Emiliani, Pulli, Foschini, Ballanti 3, Flisi 1, G.Mengoli 9, Pezzi 2, M.Rinaldo 5, Salami, Turchi 2, Zavagli 6, Tondini 9. All: F.Tassinari.

Arbitri: Castellari e Lazzari



Classifica

Mordano, 1985 Bologna e Estense 2, Ariosto Ferrara e Valsamoggia 0.